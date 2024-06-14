Власти Китая намерены подать иски в ВТО в связи с новыми тарифами ЕС на китайские электромобили

Китай оставляет за собой право подать иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в случае введения ЕС временных дополнительных пошлин на импортные китайские электромобили. Об этом сообщил официальный представитель Министерства коммерции КНР Хэ Ядун.

Выводы, сделанные европейской стороной в ходе предварительного расследования, не имеют под собой ни фактической, ни правовой основы, констатировал он на пресс-конференции.

Хэ Ядун отметил, что этот шаг не только наносит ущерб законным правам и интересам китайской индустрии электромобилей, но и подрывает взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Европой в области транспортных средств на новых источниках энергии, а также искажает глобальные автомобильные цепочки производства и поставок, в том числе в ЕС, пишет Синьхуа.

По его словам, такие действия являются "неприкрытым протекционизмом" и подпадают под подозрение в нарушении правил ВТО, в связи с чем Китай предпримет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов отечественных предприятий.

Китай призывает ЕС немедленно исправить свои ошибочные действия, на практике реализовать важные договоренности, достигнутые в ходе недавней трехсторонней встречи Китай-Франция-ЕС, и надлежащим образом регулировать торгово-экономические трения путем диалога.

Европейская комиссия в среду опубликовала заявление, раскрыв уровень предварительных протекционистских пошлин, которые Евросоюз введет на импорт электромобилей из Китая.