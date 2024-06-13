Украина впервые напрямую будет покупать американский газ

Украинская компания ДТЭК заключает первую прямую сделку на поставку американского газа, чтобы уменьшить энергетическое влияние России. Об этом пишет Finacial Times.

Хотя Европа уже была крупнейшим получателем американского газа, Украина никогда ранее не покупала его напрямую.

Отмечается, что американский газовый экспортер Venture Global начнет отгружать трансатлантические грузы украинской компании в уже этом году

Это первая значительная сделка на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в Украину для компании. Она имеет целью укрепить украинскую энергетическую безопасность и уменьшить энергетическое доминирование Москвы в Восточной Европе.

"Благодаря этой знаковой сделке мы поможем укрепить безопасность поставок природного газа в Украину, будем способствовать дальнейшему восстановлению и экономическому росту в регионе, а также дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности", - заявил генеральный директор Venture Global Майк Сабель.

По словам аналитиков издания, эта сделка совпадает с активизацией нападений России на газохранилища и электроэнергетическую инфраструктуру Украины, что подчеркивает насущную потребность в усилении и диверсификации энергоснабжения страны.

По условиям, крупнейший частный производитель электроэнергии в Украине, ДТЭК, начнет покупать определенное количество СПГ у Venture Global в конце этого года и будет продолжать до конца 2026 года.

Компания Venture Global из Арлингтона, штат Вирджиния, планирует отправлять грузы из Мексиканского залива США за тысячи миль до портов Европы, включая Грецию, которые имеют трубопроводное сообщение с Украиной.

Заместитель директора по вопросам европейской энергетической безопасности Атлантического совета Ольга Хакова заявила, что первая в своем роде сделка по поставкам СПГ, заключенная в четверг, может помочь Украине, забив последний гвоздь в гроб российского газового доминирования в стране и в регионе в целом.