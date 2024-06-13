Siemens Energy и Deutsche Bank помогут Украине построить распределенную генерацию

Немецкая компания Siemens Energy поможет Украине с созданием распределенной электрической генерации. В кулуарах конференции по восстановлению Украины в Берлине, проходившей 11-12 июня, Siemens Energy подписала соответствующие меморандумы с Укрнафтой.

Государственная нефтяная компания намерена выходить на новый для себя рынок производства тепла и электроэнергии, и Siemens Energy собирается поделиться с ней своим опытом, сообщила пресс-служба Укрнафты.

Меморандум о взаимопонимании с Siemens Energy Global GmbH & Co. KG позволит получить экспертизу и разработать новые проекты на основе паровых и газовых турбин для комбинированного производства тепла и электроэнергии.

Укрнафта также подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bank AG, что позволит привлечь немецкие средства на строительство новой маневровой украинской энергетики.