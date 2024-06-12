Газпром проиграл €13 млрд своему бывшему немецкому партнеру Uniper

Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 7 июня позволил немецкой компании Uniper расторгнуть долгосрочный контракт с Газпромом и присудил ей €13 млрд компенсации за недопоставку газа с середины 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Uniper.

Немецкая компания немедленно воспользовалась полученным правом на расторжение контракта и таким образом юридически прекратила свои отношения с Газпром Экспортом.

Uniper не слишком рассчитывает на компенсацию, признал Майкл Льюис, CEO компании.

"Разрыв контрактов с Газпром Экспортом - это очередное последовательное решение за последние три года. За это время Uniper списала свои доли в финансировании газопровода Nord Stream 2 и российской дочерней компании Unipro, завершила российские контракты на поставку угля. Все это время Uniper упорно работала над диверсификацией своего газового бизнеса и сейчас имеет хорошие позиции благодаря глобальному портфелю СПГ и трубопроводным поставкам газа из разных регионов", - сказал он.

Uniper сильнее всех пострадала от газовой войны.

В середине 2022 года Россия начала уменьшать загрузку Северного потока, а затем остановила его полностью. Uniper, импортировавшей российский газ по Северному потоку, пришлось покупать газ на спотовом рынке по ценам, которые тогда подскочили к рекордным значениям. Из-за этого она чуть не обанкротилась: ее спасло правительство Германии, национализировав и влив €29 млрд.

В ноябре 2022 года Uniper решила судиться с Газпромом в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма.