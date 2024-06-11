Кыргызстан построит ГЭС с новыми партнерами без участия России

Министры энергетики Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана подписали соглашение о подготовке к реализации проекта строительства и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1 на реке Нарын. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

Встреча прошла в Вене на международном энергетическом инвестиционном форуме, организованном Казахстаном совместно с Всемирным банком и правительством Австрии.

Доли стран в проекте будут распределены следующим образом: Кыргызстан – 34%, Казахстан – 33% и Узбекистан – 33%. Проектом гарантирована покупка производимой электроэнергии в объеме, определяемом государствами сторон. Стоимость строительства в документе не указана.

Новая ГЭС мощностью 1,9 ГВт станет самой большой электростанцией в Кыргызстане. Ранее стоимость ее строительства оценивали почти в $3 млрд.

Строительство Камбаратинских ГЭС-1 и ГЭС-2 начали в 1986 году, в 1991 году после распада СССР строительство существенно замедлилось, а в 1993-м было остановлено.

В конце 2015 года Россия, сославшись на сложную экономическую ситуацию из-за санкций Запада и падения цен на нефть, отказалась от своих обязательств, и Кыргызстану пришлось денонсировать соглашение.

В июне 2022 года строительство станции возобновили.

Планируется, что первый гидроагрегат Камбаратинской ГЭС-1 введут в эксплуатацию в 2028 году.