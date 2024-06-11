Банк Литвы повысил на этот год прогноз роста ВВП страны и улучшил прогноз по инфляции

В 2024 году ВВП Литвы вырастет на 1,8%, а инфляция составит 1,5%. Об этом говорится в новом макроэкономическом прогнозе Банка Литвы.

По сравнению с весенним выпуском ожидания его экономистов насчет этих двух показателей остались неизменными. А вот прогноз для 2025 года пересмотрели: прогноз роста ВВП — в сторону снижения, инфляции — в сторону повышения.

В марте Банк Латвии прогнозировал, что в 2024 году экономика вырастет на 3,6%, а потребительские цены — на 1,9%. В опубликованном сегодня прогнозе оба показателя пересмотрены: теперь ожидается, что экономика страны в следующем году вырастет на 3,3%, инфляция — на 2,1%.

Центробанк отмечает, что год начался с довольно бодрого роста, но удержать темп вряд ли возможно. Геополитические риски остаются высокими, высокими остаются и ставки по кредитам, а потому обыватели и инвесторы тратят достаточно осторожно.

«Рост ВВП в этом году будет вялым, но в следующие годы ускорится», - считают в центробанке.

По оценке Банка Латвии, в 2026 году ВВП вырастет на 3,8%, и по сравнению с весной этот прогноз не изменился.

Отмечается, что стоимость энергоносителей снизилась, но подорожали услуги, в том числе административно регулируемые. Прогноз инфляции на этот год остался неизменным, как и на 2026 год: ожидается, что через год она составит 1,8%.

Центробанк также немного изменил прогноз относительно уровня безработицы. В марте ожидалось, что доля нетрудоустроенных экономически активных латвийцев в 2024 году составит 6,5%, в 2025-м — 6,3%, в 2026-м — 6,1%; сейчас прогнозируется 6,7%, 6,4% и 6,1% соответственно. Ожидается, что в нынешнем году средняя брутто-зарплата вырастет на 7,9% (на 0,1 процентного пункта по сравнению с весенним прогнозом), в следующем году на 7,8% (тоже -0,1 пп), а затем на 7,6% (без изменений).