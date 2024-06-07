Последнее обновление: 07.06.2024 17:29

Количество дел о банкротстве в Беларуси за май увеличилось на 12,2%

На 1 июня 2024 года в белорусских судах находилось 294 дела об экономической несостоятельности или банкротстве. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда.

Согласно данным, за месяц их количество выросло на 12,2% (на 1 мая в судах было 262 таких дела).

Банкротства организаций частной формы собственности касалось 287 дел (256), градообразующих и бюджетообразующих государственных организаций — 36 (38).

В мае начаты производства по делам о банкротстве “Коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия Городокского района им. Свердлова” (Витебская область) и ОАО “Борисовский завод полимерной тары “Полимиз” (Минская область).

Вынесено решение о признании банкротом ОАО “Пинский завод искусственных кож” (Брестская область).

Прекращено производство по делу об экономической несостоятельности ОАО “Мозырский авторемонтный завод” (Гомельская область).



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