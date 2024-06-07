Центробанк Китая прекратил покупать золото из-за рекордных цен

ЦБ Китая не покупал золото в прошлом месяце, завершив масштабную скупку, длившуюся 18 месяцев после того, как драгоценный металл взлетел до рекордного уровня. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным, опубликованным в пятницу, объем слитков в Народном банке Китая в мае не изменился и составил 72,80 млн тройских унций. Это первый раз, когда страна решила не пополнять свои резервы с октября 2022 года, и это соответствует недавним шагам центрального банка, который начал сокращать размер ежемесячных закупок.

В мае золото взлетело до исторического максимума более $2450 за унцию, поддержанного активными покупками центрального банка. Спрос на слитки со стороны НБК появился на фоне того, что вторая по величине экономика мира стремится диверсифицировать свои резервы и защититься от обесценивания валюты. По данным Всемирного совета по золоту, в первом квартале закупки мировых государственных учреждений были на рекордном уровне, а Китай был крупнейшим покупателем.