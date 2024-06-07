Профсоюз Samsung организовал первую в истории компании забастовку

В Южной Корее 7 июня профсоюз National Samsung Electronics Union (NSEU) организовал первую в истории компании забастовку, о которой стало известно в конце мая. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о профсоюзе National Samsung Electronics Union (NSEU), насчитывающем около 28 тыс. членов – это более пятой части рабочей силы компании. Здесь заявили, что прекратят работу на один день, чтобы потребовать повышения зарплат.

"Цель сегодняшней забастовки – провести содержательный разговор с руководством", – сказал представитель NSEU.

Он также добавил, что профсоюз готовит дальнейшие действия, однако не конкретизировал, о чем идет речь.

Со своей стороны в компании уверяют, что пытаются найти общий язык с профсоюзом.

"Мы открыто сотрудничали с профсоюзом и будем продолжать переговоры с ним", - отметил представитель Samsung Electronics.

В то же время аналитики говорят, что забастовка компании вряд ли немедленно повлияет на производство или поставки полупроводников. Но такая акция окажет давление на Samsung Electronics, поскольку она стремится к развитию технологий ИИ и сокращает разрыв в контрактном производстве микросхем с тайваньской компанией TSMC.