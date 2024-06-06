Литва в мае аннулировала почти 1,5 тысячи видов на жительство

Департамент миграции Литвы в мае аннулировал виды на жительство для 1 483 иностранцев. Об этом сообщает LRT.

По данным Министерства внутренних дел страны, большинство иностранцев потеряли вид на жительство из-за незаключения или расторжения трудового договора, а 12 человек – из-за угрозы государственной безопасности или общественному порядку.

Департамент миграции отказал в выдаче или изменении видов на временное проживание 484 лицам, из которых 31 человеку отказали из-за угрозы безопасности.

Кроме того, 1216 иностранцам отказали во въезде в Литву.

В результате выявленных злоупотреблений иммиграционными процедурами 42 компаниям пока запретили предоставлять посреднические письма для въезда иностранцев.

Сейчас 219 506 иностранцев имеют действительные разрешения на проживание в Литве, в том числе 115 790 разрешений на временное проживание, выданных на основании трудоустройства.