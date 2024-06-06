Газпром сможет оправиться от потери рынка ЕС не раньше 2035 года

Российский газовый монополист "Газпром" вряд ли сможет до 2035 года восстановить объемы продаж газа, которые он потерял после начала войны в Украине и санкций. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на отчет, который в конце прошлого года подготовили по заказу топ-менедмента компании.

Как отмечает FT, этот отчет "является одним из самых откровенных свидетельств того, как западные санкции, введенные в ответ на войну, нанесли ущерб Газпрому и энергосектору РФ в целом".

В документе, в частности, говорится, что экспорт газа в Европу к 2035 году составит в среднем 50-75 млрд кубометров в год - такой показатель едва достигает трети довоенного уровня продаж.

Отмечается, что Газпром возлагает большие надежды на новый трубопровод в Китай, надеясь, что он поможет компенсировать утраченные объемы европейского экспорта. Но его мощность составит всего 50 млрд кубометров в год, а цены в азиатской стране гораздо ниже, чем в Европе, подчеркивается в отчете.

"Основными последствиями санкций для Газпрома и ТЭК является сокращение объемов экспорта, которые восстановятся до уровня 2020 года не ранее 2035 года", - отмечается в документе.

"Газпром зашел в тупик, и они это прекрасно понимают", - сказала в комментарии FT старший научный сотрудник вашингтонского Института мировой экономики Петерсона Элина Рыбакова.

В документе также отмечается, что Газпрому, чтобы сохранить свое доминирующее положение на внутреннем газовом рынке, придется использовать свою монополию на газотранзитную инфраструктуру и требовать от Кремля преференций.

Газпром за 2023 год получил чистый убыток в 629 млрд рублей ($почти 6,7 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 2022 году в размере 1,226 трлн рублей (около $13 млрд).