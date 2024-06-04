Украина проведет 200 реформ в 2024 году по требованию партнеров

Кабинет министров одобрил Матрицу реформ — план изменений, включающий официально утвержденные рекомендации международных партнеров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Матрица была создана при содействии Всемирного банка, а предусмотренные реформы были проанализированы методологией Центра роста Гарвардского университета.

На 2024 год предусмотрено провести более 200 реформ. Сформировано около 400 индикаторов их реализации.

"Матрица — это огромный план изменений, который систематизирует реформы и включает официально утвержденные рекомендации и документы Еврокомиссии, структурные маяки МВФ, План по программе Ukraine Facility, условия Всемирного Банка", - уточнил Шмыгаль, которого цитируют украинские медиа.

В Матрицу реформ заложены приоритеты:

макроэкономические политики – база для восстановления экономики и финансовой устойчивости Украины.

Институционные изменения, предусматривающие антикоррупционную политику, реформу правоохранительных органов, повышение возможностей государственных и региональных институтов.

Структурные реформы: политики, связанные с человеческим капиталом, меры по упрощению торговли и улучшению бизнес-среды. Это реформы в ключевых секторах экономики.

Также правительство анонсировало запуск специального веб-портала, где собраны все индикаторы, содержание реформ, график их выполнения, чтобы каждый человек в режиме реального времени мог видеть, что меняется в Украине.