Последнее обновление: 04.06.2024 14:56

Власти Беларуси просят перенести в ЕАЭС сроки принятия обязательств по господдержке села

Власти Беларуси предложили перенести в Евразийском экономическом союзе сроки принятия обязательств по государственной поддержке сельского хозяйства. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) в расширенном составе.

"Сейчас Беларусь поставила вопрос о переносе сроков принятия обязательств в области государственной поддержки сельского хозяйства. Система поддержки аграрной отрасли во многом позволила нашей стране сохранить деревню, ее производственный и социальный потенциал", - заявил чиновник.

По его словам, в Минске рассчитывают, что "партнеры поддержат инициативу пролонгации действующего размера господдержки села, особенно с учетом того санкционного давления, которое оказывается на нашу страну".

Головченко напомнил, что "при создании ЕАЭС в агропромышленной сфере мы делали акцент на ограничении государственной поддержки села".

"Но в проведении согласованной политики этот аспект далеко не решающий. Необходимо консолидировать усилия для устранения технологических и технических брешей для продовольственной безопасности", - сказал он.

"Без государственной поддержки это затруднительно", - признал чиновник.



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