Китай обвинил ЕС в ведении нечестной конкуренции

Китай обвинил Европейский Союз в ведении недобросовестной конкуренции, несмотря на желание лидеров ЕС избежать торговой войны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства торговли Китая.

На встрече китайских предприятий в Барселоне министр торговли КНР Ван Вэньтао заявил, что Пекин хочет решить экономические и торговые противоречия путем диалога и избежать неконтролируемой эскалации.

Вэньтао также обратил внимание на то, что лидеры ЕС неоднократно заявляли, что хотят избежать торговой войны и поддерживают честную конкурентную среду и торговую систему, основанную на правилах.

Тем не менее, по словам министра, ЕС открыл шквал торговых расследований против Пекина на основании антидемпинга и несправедливых субсидий, особенно в секторе чистых технологий.

"Если ЕС не будет практиковать то, что проповедует, и продолжит подавлять китайские компании, Китай примет все необходимые меры, чтобы твердо защитить законные интересы китайских компаний", - говорится в заявлении Вэньтао.

В ответ Китай уже начал антидемпинговое расследование в отношении европейского бренди. Государственные СМИ Китая также утверждали, что Китай может принять ответные меры против европейских автомобилей и свинины.