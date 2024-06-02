Последнее обновление: 02.06.2024 15:56

Российский Райффайзенбанк с 10 июня прекращает исходящие платежи в долларах

Российский Райффайзенбанк с 10 июня прекратит проведение исходящих денежных переводов в долларах США, запрет касается всех клиентов, сообщается на официальном сайте банка.

«С 10 июня 2024 года исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять. Это изменение затрагивает всех клиентов банка», — говорится в сообщении банка.

Все корректно оформленные и отправленные до 16:00 7 июня платежи в долларах будут проводиться с учетом ранее установленных ограничений. При этом ограничений на входящие платежи в долларах и на переводы в других валютах нет.

Решение принято на фоне давления европейских и американских властей на его материнскую структуру — австрийскую группу Raiffeisen Bank International (RBI). Весной этого года она получила предписание от Европейского центробанка об ускорении сокращения бизнеса в России.

Ранее по теме


<Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Июнь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование