Последнее обновление: 31.05.2024 17:29

Инфляция в еврозоне ускорилась в мае до 2,6%

Потребительские цены в еврозоне в мае 2024 года увеличились на 2,6% в годовом выражении. Об этом говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Евростата).

По предварительным данным, относительно предыдущего месяца потребительские цены выросли на 0,2%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в мае повысились на 2,9% в годовом выражении после роста на 2,7% в апреле.

Цены энергоносителей выросли на 0,3% после снижения на 0,6% в апреле. Цены на промышленные товары выросли на 0,8% (+0,9% месяцем ранее).

Стоимость продуктов питания, алкоголя и табачной продукции увеличилась на 2,6% после повышения на 2,8% в апреле. Услуги подорожали на 4,1% против 3,7% месяцем ранее.

Самая высокая инфляция в годовом выражении зафиксирована в Бельгии (4,9%) и Хорватии (4.3%). Самый низкий рост цен наблюдался в Латвии (0,2%), Финляндии (0,5%), Италии и Литве (0,8%).

Окончательные данные о майской инфляции будут обнародованы 18 июня.

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