Белорусский рубль активно снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 30 мая 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,98 копейки или 0,62%, до 3,2063 рубля при объеме торгов $14млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,58 копейки или 0,16% до 3,5691 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 999 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 3,04 копейки или 0,69%, до 4,4118 рубля за 10 юаней при объеме торгов 64,3 млн. юаней.