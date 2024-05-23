Белорусский рубль снизился к доллару 23 мая на БВФБ

На валютных торгах БВФБ 23 мая 2024 года курс доллара вырос на 0,42 копейки или 0,13% до 3,2050 рубля при объеме торгов $28,3 млн.

Курс евро снизился на 0,64 копейки или 0,18%, до 3,4788 рубля при объеме торгов 0,6 млн. евро.

Торги по курсу евро не проводились.

Курс российского рубля вырос на 0,3 копейки или 0,08% до 3,5495 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 4450,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня вырос на 0,35 копейки или 0,08% до 4,4118 рубля за 10 юаней при объеме торгов 57,8 млн. юаней.