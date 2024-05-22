Власти Китая намерены повысить пошлины на импорт автомобилей

Китай готов ввести пошлины до 25% на импортные автомобили с двигателями объемом более 2,5 литра в качестве ответных мер на ограничения китайского автоэкспорта в США и ЕС. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Торговой палаты Китая при ЕС.

Предупреждение о возможном повышении тарифов прозвучало накануне объявления результатов европейского расследования о субсидиях Китая производства электромобилей. Решение ожидается в начале июня, и уже через месяц ЕС может повысить тарифы на китайские электромобили.

В середине мая США уже повысили тарифы на ряд китайских товаров, в том числе электромобили.

Возможное повышение тарифов Китаем затронет европейских автопроизводителей, прежде всего Mercedes-Benz и BMW, автокомпании из США и японскую Toyota.

Большая часть импорта автомобилей в Китай приходится на сегмент роскоши, где доминирую машины с мощными двигателями. В прошлом году Китай импортировал 250 тыс. таких автомобилей. В основном это авто Porsche, Audi, Range Rover, Mercedes и Lexus.

Акции европейских автопроизводителей, которые больше всего пострадают от потенциального тарифа, уже упали на более чем 2%.