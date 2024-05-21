Последнее обновление: 21.05.2024 15:44

Данные 900 тыс. пользователей утекли в сеть в результате взлома realt.by

Персональные данные примерно 900 тыс. пользователей стали доступны хакерам в результате взлома белорусского портала о недвижимости realt.by.

«… поступило уведомление о нарушении системы защиты персональных данных ООО ”РиэлтБай“ – портала жилой и коммерческой недвижимости в Беларуси (https://realt.by/). Ориентировочное количество субъектов ПД, затронутых инцидентом, – 900 тыс.», - говорится в сообщении Национального центра защиты персональных данных.

Пользователям интернет-ресурсов realt.by, kvartirant.by, mls.realt.by, а также мобильного приложения Realt и других сервисов и электронных ресурсов, принадлежащих оператору, настоятельно рекомендовано сменить логины и пароли от аккаунтов.

Ранее по теме


<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование