Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 мая 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,05 копейки или 0,02%, до 3,2216 рубля при объеме торгов $1,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,45 копейки или 0,13% до 3,5058 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 799,5 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,84 копейки или 0,42%, до 4,3980 рубля за 10 юаней при объеме торгов 13,9 млн. юаней.