Совет Европы принял первую конвенцию об искусственном интеллекте

Совет Европы 17 мая принял первое юридически обязывающее соглашение – Рамочную конвенцию об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права –в рамках ежегодного заседания Комитета министров СЕ в Страсбурге, объединяющего министров иностранных дел 46 стран-участниц.

Конвенция, открытая для присоединения также для стран за пределами Европы, охватывает все аспекты применения и рисков, связанных с применением ИИ в контексте соблюдения прав человека, уважения демократических стандартов и верховенства права.

Документ два года разрабатывал специальный межправительственный комитет, в котором были представлены также 11 стран, не являющихся участницами Совета Европы, и представители бизнеса и гражданского общества.

Конвенция охватывает использование инструментов искусственного интеллекта в государственной и негосударственной сферах.

Сторонам конвенции предлагают два способа регулирования использования ИИ в частном секторе: либо через прямое обязательство соблюдать положения данной конвенции, либо через требование принимать "другие меры" для ее соблюдения и руководствуясь национальным законодательством.

Стороны должны будут принимать меры для выявления, предотвращения и уменьшения возможных рисков, связанных с технологиями ИИ, и рассмотреть ограничения или запрет в тех случаях, когда использование технологий будет представлять риски для соблюдения стандартов прав человека.

Также страны, которые присоединятся к конвенции, должны будут позаботиться о законодательных механизмах для защиты лиц, права которых будут нарушены из-за технологий ИИ, и процедурных предохранителях, как предупреждение лиц о том, что они взаимодействуют с искусственным интеллектом.

Конвенция требует предусмотреть предохранители от злоупотребления ИИ для подрыва демократических институтов и процессов.

В то же время страны не должны будут соблюдать требования конвенции в деятельности, связанной с защитой нацбезопасности, но должны позаботиться, что такое использование технологии не нарушает международного права.

Конвенция не будет применяться в вопросах национальной обороны и исследовательской деятельности, кроме случаев, когда тестирование систем ИИ потенциально может создавать риски для прав человека, демократии и верховенства права.

Страны-участницы должны будут учредить независимый механизм для надзора за соблюдением положений конвенции.

Рамочную конвенцию откроют для подписания 5 сентября 2024 года в Вильнюсе на конференции министров юстиции.