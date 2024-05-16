Последнее обновление: 16.05.2024 18:29

Словакия планирует построить новый ядерный реактор

Правительство Словакии в среду одобрило план строительства еще одного ядерного реактора в стране, которая в значительной степени полагается на ядерную энергетику. Об этом сообщает AP.

Новый реактор с ожидаемой мощностью 1200 мегаватт будет построен на атомной электростанции Ясловске Богунице, где компания Slovenske Elektrarne сейчас эксплуатирует два ядерных энергоблока.

Правительство заявило, что министры финансов и экономики проработают детали до конца октября. Министр экономики Дениса Сакова ранее заявила, что российский энергетический гигант "Росатом" не будет допущен к участию в возможном тендере на строительство блока.

Словакия производит более 50% электроэнергии на двух атомных электростанциях.

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