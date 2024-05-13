Последнее обновление: 13.05.2024 10:31

Бюджет Минобороны и силового блока РФ приближается к 6,7% ВВП

Бюджет Минобороны и силового блока РФ приближается к 6,7% ВВП. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Бюджет Министерства обороны и силового блока совсем недавно еще был в районе 3%, потом он вырос до 3,4%, и уже в самое последнее время он вырос до 6,7%. Это вместе со всеми силовыми ведомствами, среди которых Министерство обороны, понятно, занимает ключевые позиции, так как именно оно отвечает за размещение всех заказов в промышленности", - сказал Песков, которого цитируют российские СМИ.

При этом, по его словам, это не критичный показатель.

"Это пока не критическая цифра, но мы постепенно приближаемся в силу известных причин, в силу известных геополитических обстоятельств вокруг нас к ситуации к середине 80-х годов, когда вот эта доля расходов на силовой блок в экономике была 7,4%", - заверил он.



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