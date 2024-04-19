Расширение подходов к Балтике для белорусских грузов обойдется РФ в 156 млрд рублей

ОАО РЖД намерено расширить железнодорожные подходы к балтийским портам, чтобы обеспечить перевалку 20 млн тонн белорусских грузов в порту Бронка.

В инвестпрограмме ОАО РЖД уже учтены мероприятия на 15,1 млрд руб. до 2026 года — это развитие участков Завережье—Батецкая, Завережье—Дно—Псков—Луга, Среднерогатская—Бронка. Однако необходимы еще средства, не предусмотренные в инвестпрограмме.

Это строительство 75-километрового юго-западного обхода Петербурга с развитием станции Владимирская (90,5 млрд руб.) и развитие железнодорожной инфраструктуры по пути следования на 65,8 млрд руб. Стройку планируют завершить в 2028 году, пишет «КоммерсантЪ».

Откуда будут взяты эти средства, пока неясно: в инвестпрограмме монополии их нет. При этом власти самой Белоруссии подчеркивают, что намерены строить под свои грузы мощности в Мурманске.

По мнению экспертов, для столь масштабного расширения инфраструктуры на Северо-Западе от белорусской стороны требуется либо обязывающее соглашение по отгрузке на принципах ship-or-pay, либо прямое участие в порту Бронка и инвестициях.

На данный момент Беларусь использует около 19 российских портов для экспорта товаров, в основном нефтепродуктов и удобрений. Объемы перевозок удобрений из Беларуси осуществляются в рамках межправсоглашений, объемы четко зафиксированы.