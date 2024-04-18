Беларусь стала главным поставщиком водки и сидра на рынок России

Россия в 2023 году импортировала 102 млн декалитров (дал) алкогольной продукции, что на 6,5% больше, чем в 2022 году, сказано в презентации Росалкогольтабакконтроля.

В том числе импорт маркируемого алкоголя вырос на 5,4%, до 60 млн дал, немаркируемого - на 8%, до 42 млн дал, передает Интерфакс.

Водку в Россию в основном ввозили из Беларуси - 85,9% поставок, Финляндии - 3,9%, Казахстана (3,1%), Франции (2,9%), Швеции (1,7%). Основными поставщиками коньяка были Армения (61,7%) и Грузия (22,5%). Доля Франции в импорте этого напитка составила 7,4%, Испании - 2,8%.

Более половины поставок виски пришлось на Великобританию (53,9%). Доля США составила 13,8%, Ирландии - 10,5%.

Виноградные вина импортировались в основном из Испании (17%), Италии (15,8%), Грузии (15,8%), Португалии (13%), Абхазии (10,4%). Основным поставщиком игристых вин была Италия (70,8%), за ней следуют Франция (13,4%) и Испания (8,3%). Ликерные вина больше всего ввозились из Узбекистана (42,5%) и Португалии (34,1%).

Из напитков брожения наиболее крупные партии сидра импортировались из Беларуси (68,8%) и Великобритании (10%), а также Франции, Испании и Бельгии. Основными поставщиками пуаре были Эстония (44%) и Франция (31%).

Слабоалкогольные напитки поступали из Сербии (41,8%), Италии (30,8%), Испании (18,2%), США (8,3%), Японии (1,1%).

Экспорт алкогольной продукции в 2023 году снизился на 36,6%, до 25,1 млн дал.