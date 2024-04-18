Великобритания обсуждает полный запрет на продажу сигарет

Британский парламент в первом чтении рассмотрел самый жёсткий в Европе закон о борьбе с курением.

Согласно тексту законопроекта, который инициировал премьер-министр страны Риши Сунак, ни один подросток, родившийся после 2009 года, никогда в жизни не сможет легально купить сигареты на территории Великобритании.

В Германии, в свою очередь, обсуждают возможность аналогичного решения проблемы курения. Комиссар федерального правительства по борьбе с наркотиками Буркхард Блинерт считает, что жёсткий закон о табаке должен стать образцом для подражания.

«Мы можем взять пример с той серьезности, с которой проблема курения рассматривается в других странах. Я говорю это с первого дня своего пребывания в должности: у нас есть огромная потребность в действиях. Ежегодно в Германии от курения умирает 127 000 человек. Так продолжаться не может», — заявил Блинерт.