Последнее обновление: 18.04.2024 13:07

Белорусский рубль укрепляется к основным валютам на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 18 апреля 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,08 копейки, или на 0,02%, до 3,2801 рубля при текущем объёме $1,8млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Российский рубль снижается на 0,11 копейки, или на 0,03%, до 3,4760 рубля (за 100 российских рублей). Объем торгов достиг 876,5 млн. российских рублей.

Курс юаня снижается на 0,38 копейки, или на 0,08%, до 4,5192 рубля за 10 юаней при текущем объёме 11 млн. юаней.

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