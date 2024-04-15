Белтелеком с 16 апреля повышает тарифы на отдельные услуги связи

Государственное предприятие «Белтелеком» с 16 апреля 2024 года повышает тарифы на услуги связи для физических и юридических лиц

Повышение тарифов осуществляется «с целью недопущения убыточности оказания услуг».

Как сообщает предприятие, повышение не затрагивает тарифы на следующие услуги:

стационарный широкополосный доступ в сеть Интернет (byflyтм);

«Видеоконтроль»;

«Умный дом»;

предоставление операторам электросвязи доступа к международным сетям передачи данных, в том числе к сегменту Интернет;

объединение корпоративных сетей по IP-протоколу (VPN);

предоставление в пользование цифровых междугородных и международных каналов.