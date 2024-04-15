Последнее обновление: 15.04.2024 13:39

Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 15 апреля 2024 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,47 копейки или 0,14%, до 3,2687 рубля при объеме торгов $1,3млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,06 копейки или 0,02% до 3,4901 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 509,3 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,8 копейки или 0,18% до 4,4980 рубля за 10 юаней при объеме торгов 6,9 млн. юаней.

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