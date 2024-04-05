Литва предложила ЕС ввести импортную пошлину на овощи и рыбу из России и Беларуси

Литва предлагает ввести импортную пошлину ЕС не только зерно, но и овощи и рыбу из Беларуси и России.

"Предлагаем также включить в пошлинную базу овощи и рыбную продукцию как категории товаров, которые импортируются в особенно значительных количествах", - Минсельхоза Литвы.

Ведомство считает, что ввоз такой продукции ущемляет интересы европейских производителей, а также пополняет бюджет РФ, из которого черпаются средства на войну в Украине.

По данным Еврокомиссии, в 2023 году в страны - члены ЕС было ввезено 4,8 млн тонн российского и белорусского зерна стоимостью до €1,5 млрд.