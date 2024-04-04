Премьер Киргизии объяснит США необходимость для страны карт "Мир"

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе визита в США намерен поднять вопрос санкций, в частности, остановку работы российских карт "Мир" на территории республики.

"К сожалению, у "Межбанковского процессингового центра" программное обеспечение и обслуживание делает латвийская компания. Компания прислала письмо, что в случае неприостановления взаимодействия с картой "Мир" она отключит МПЦ. Поэтому мы временно приостановили", - уточнил подробности Жапаров, передает Интерфакс.

"У нас есть ряд механизмов и мероприятий, которые нельзя здесь озвучивать. Мы находимся в едином экономическом пространстве, $2,5 млрд долларов ежегодно мы получаем от мигрантов. Об этом известно нашим западным партнерам. В апреле у меня будет ряд встреч в Вашингтоне, я там тоже постараюсь объяснить ситуацию, что мы не можем полностью прекратить свои торговые, экономические отношения с Российской Федерацией. Она является нашим стратегическим партнером, но, к сожалению, те компании, которые будут подпадать под санкции, будут нести угрозу для нашей денежно-кредитной системы. В рамках Евразийского экономического союза будем собираться и думать", - отметил Жапаров.

"Межбанковский процессинговый центр" Киргизии решил с 3 апреля прекратить обслуживание банковских карт "Мир" для минимизации риска вторичных санкций. МПЦ отмечал, что на территории Киргизии банковские карты национальной платежной системы "Элкарт" будут по-прежнему обслуживаться во всех банковских устройствах без каких-либо ограничений.