Последнее обновление: 04.04.2024 18:17

Danone закрывает свою последнюю компанию в Беларуси

Последняя дочерняя компания Danone в Беларуси «ДанонБел» подала в марте на ликвидацию, следует из публикации в журнале «Юстиция Беларуси».

В 2021-2022 годах дочернюю компанию Danone - «ДанонПружаны» - присоединили к Пружанскому молочному комбинату, который в сою очередь включили в состав агропромышленного холдинга Управления делами президента.

В 2023 году Danone была вынуждена продать свой второй актив - «ДанонШклов» - одному из белорусских бизнесменов. В настоящее время завод работает под брендом «МилкСтрэйт» и поставляет на российский рынок сметану под брендом Milk Republic.

Danone пришла на белорусский рынок в 2008 году, открыв для дистрибуции своих продуктов компанию «ДанонБел».

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