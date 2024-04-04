Власти Зимбабве ввели режим бедствия из-за засухи

В Зимбабве объявили режим национального бедствия из-за засухи, которая была вызвана климатическим феноменом Эль-Ниньо, сообщил в соцсети X президент Эммерсон Мнангагва.

По его словам, Зимбабве необходимо будет $2 млрд для смягчения последствий засухи.

«Мы мобилизуем ресурсы для оказания помощи пострадавшим общинам и для смягчения последствий этого стихийного бедствия», — написал Мнангагва.

Президент отметил, что Эль-Ниньо вызвал тяжелую продовольственную ситуацию в стране. Согласно данным властей, в 2024 году с нехваткой еды могут столкнуться 2,7 млн жителей Зимбабве.

Впрочем, речь идет о природном явлении, которое не является чем-то экстраординарным для страны. О голоде из-за засухи власти Зимбабве объявляли, к примеру, в 2022, 2019, 2016, 2013, 2008 и 1992 годах.