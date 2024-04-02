Копенгаген начал эксперимент с 4-дневной рабочей неделей для городских служащих

В Дании с понедельника сотрудники шести администраций Копенгагена перешли на четырехдневный рабочий график с тремя полноценными выходными.

Такой график в экспериментальном режиме будет действовать до конца года, а дальше может стать постоянным. Ожидается, что это поможет людям лучше балансировать рабочую и личную жизнь, а более длительное время на отдых сделает работу более эффективной.

Идея обсуждалась еще с прошлого года, ее поддержали все политсилы в городском совете. Кроме аргумента об уменьшении уровня стресса для работников, еще одним называли привлекательность вакансий для потенциальных новых кандидатов.

Копенгаген уже тоже не единственный город, где ввели или готовятся ввести сокращенную рабочую неделю. Такие эксперименты проводятся и в Швеции: тестовую 4-дневную рабочую неделю ввел производитель рюкзаков Sandqvist, в Мальме коммунальная компания-администратор жилья под аренду хочет сократить рабочую неделю до 32 часов, вместо нынешних 40.

В 2023 году такой эксперимент проводила испанская Валенсия, его итоги показали, что работники-участники почувствовали улучшение комфорта жизни, хотя проявились и определенные негативные эффекты.

Один из самых масштабных экспериментов этого плана в Великобритании показал эффективность сокращенной рабочей недели, и большинство компаний, которые принимали в нем участие, решили не возвращаться к предыдущему графику работы.