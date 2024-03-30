Последнее обновление: 30.03.2024 11:19

Совмин Беларуси расширил перечень товаров, доступных по льготному кредиту

Совмин Беларуси в рамках программы «На родные товары» расширил перечень товаров, под приобретение которых Беларусбанк предоставляет физическим лицам кредит по ставке 4% годовых на срок до трех лет.

С помощью такого кредита с апреля 2024 года можно приобрести:

🔹комплекты деревянных изделий для строительства деревянных домов
🔹деревянные окна и двери
🔹ламинированные напольные покрытия
🔹керамогранит
🔹воздухоочистители и вытяжки
🔹навесное и прицепное оборудование к мотоблокам, мини-тракторам
🔹котлы отопительные газовые
🔹качели и мебель садовые
🔹кровати раскладные🔹кухонные комбайны, мясорубки, миксеры, шинковки, встраиваемые духовки
🔹ковры и ковровые изделия
🔹изделия из натуральной кожи и натурального меха.

Документом расширен перечень изготовителей, предлагающих товары в кредит, а сама программа продлена до конца 2025 года, сообщила пресс-служба правительства.

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