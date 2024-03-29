ЕАК обещает до конца 2024 года принять правила тарификации в роуминге на территории ЕАЭС

Правила использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств Евразийского экономического союза планируется утвердить в до конца 2024 года.

Об этом говорилось на заседании рабочей группы Евразийской экономической комиссии по вопросам конкуренции и устранению барьеров в сфере связи, которое прошло 28 марта.

Участники совещания обсудили проект правил, разработанный Комиссией. Как подчеркнул директор Департамента антимонопольного регулирования ЕЭК Алексей Сушкевич, под справедливым понимается тариф, приближенный к домашнему.

В настоящий момент остается несколько развилок, касающихся расчета роумингового трафика. Прежде всего, необходимо установить объем такого трафика или период, в течение которого будут действовать справедливые тарифы. Кроме того, нужно учесть и то, что мобильные операторы обладают разными техническими возможностями для регулирования льготного тарифа.

Планируется, что после согласования технических вопросов стороны утвердят уровни снижения ставок международного интерконнекта для роуминговых звонков и межоператорских роуминговых тарифов.

«Мы стремимся создать такие условия, чтобы граждане государств ЕАЭС в любой стране Союза пользовались связью по домашним тарифам. Уровень домашних тарифов компании будут определять самостоятельно с учетом баланса интересов мобильных операторов и потребителей», - отметил по итогам заседания Алексей Сушкевич.