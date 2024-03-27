Последнее обновление: 27.03.2024 18:00

Автоматы по продаже баллонов со сжиженным газом появятся в Минске

Автоматы по продаже баллонов со сжиженным газом появятся в Минске. Об этом сообщило Минэнерго.

Проект по их выпуску реализуется РУП «Белгазтехника». Планируется, что первый газомат, или автоматизированную установку для реализации баллонов со сжиженным газом, откроют в Минске уже в этом году. С их помощью потребители смогут менять пустые баллоны на новые.

Пока проект пилотный. Совместно с газовиками производители планируют детально изучить спрос на новый вид услуг, определить оптимальные площадки для размещения таких комплексов самообслуживания. В качестве приоритетных рассматриваются автозаправочные станции, крупные торговые объекты и рынки.

Автоматизированная установка состоит из устройства приема и выдачи баллонов и системы оплаты. С помощью электронного табло пользователь сможет выбрать необходимый по объему баллон и расплатиться банковской картой. Все комплектующие и программное обеспечение, которые здесь применены, - белорусского производства.

Ранее по теме


<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование