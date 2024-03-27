В Молдове останавливаются маслозаводы из-за нехватки подсолнечника

Один из крупнейших производителей подсолнечного масла в Молдове - Floarea Soarelui - приостановило работу, в частности, из-за нехватки украинского подсолнечника. Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на портал Mold-Street.

Директор Floarea Soarelui Стела Островецки заявила, что завод приостановил работу, поскольку предприятие не может закупить на местном рынке достаточно семян подсолнечника и не может импортировать, поскольку механизм лицензирования импорта, введенный в октябре 2023 года, практически не работает.

"Мы на 20 дней прекращали работу в январе 2024 года, сейчас снова остановлен завод в Бельцах, как и завод Danube Oil в Джурджулештах. Мы не можем закупить на рынке Молдовы достаточное количество семян подсолнечника. В январе 2024 года мы попытались получить право на импорт семян из Украины, но специализированная комиссия минсельхоза не выдала нам лицензию", - сказала она.

Предприятие может перерабатывать более тысячи тонн семян подсолнечника в сутки, соответственно, для продолжения функционирования необходимы большие объемы, которые оно не может купить в Молдове.

"По нашим оценкам, на рынке осталось лишь около 100 тыс тонн семян подсолнечника. Некоторые фермеры не хотят продавать сейчас по рыночной цене, а хотят оставить семена, надеясь, что летом цены повысятся", - добавила директор предприятия.

В то же время ассоциация "Сила фермеров" утверждает, что на рынке Молдовы много подсолнечника и обвиняет переработчиков, в частности группу Trans-Oil, в которую входит Floarea Soarelui, в том, что они не хотят предлагать реальные цены и пытаются диктовать условия.

Издание отмечает, что Floarea Soarelui покупает семена подсолнечника по цене 6754 леев за тонну, а Trans Oil Refinery - по 6947 леев за тонну. В то время, как некоторые фермеры хотят продать свою продукцию по более высокой цене - минимум 8000 леев или даже 10 000 леев за тонну.

"Мы не можем предложить более высокую цену. Мы предлагаем цены на уровне Черноморского региона. Если больше будем платить за семена, то цена на масло тоже возрастет, а если масло будет дороже, мы не сможем его экспортировать", - заявила директор Floarea Soarelui.