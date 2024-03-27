Последнее обновление: 27.03.2024 17:38

Банк развития Совета Европы выделит Украине кредит на 100 млн евро

Административный совет Банка развития Совета Европы утвердил проект "НОМЕ. Компенсация за уничтоженное имущество", который предусматривает предоставление Украине кредита объемом 100 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба украинского Минфина.

Средства планируют направить на поддержку механизма прямой помощи, благодаря которому участники боевых действий, лица с инвалидностью и многодетные семьи получат компенсацию за уничтоженное в результате боевых действий и террористических атак России жилье в виде сертификатов на приобретение жилья.

Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова поблагодарила руководство банка за активную поддержку и солидарность с Украиной и отметила важность проектов по поддержке социальной сферы.

"Жилищный сектор остается одним из наиболее пострадавших в результате войны – общий ущерб оценивается почти в 50 млрд долларов США", – сказала она.

Проект позволит около 5700 украинцам получить компенсацию за уничтоженное жилье. Его реализуют с помощью услуги "еВідновлення" по всей территории Украины.



<Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
45678910
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование