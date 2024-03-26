Кипр и США подпишут соглашение о сотрудничестве в борьбе с отмыванием денег

Правительства Соединенных Штатов и Кипра объявили о намерении усилить свое сотрудничество для укрепления возможностей европейской страны в противодействии и преследовании незаконных финансовых операций. Об этом сообщает Reuters.

В ближайшие дни ФБР и полиция Кипра подпишут соглашение, которое формализует сотрудничество между правоохранителями обеих стран и с ключевыми партнерами правоохранительных органов островного государства.

Министерство юстиции США и ФБР при поддержке Бюро по международным вопросам по борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности (INL) Государственного департамента, а также посольства США в Никосии будут сотрудничать с кипрскими властями по просьбе президента Кипра Никоса Христодулидеса.

Ранее на Кипр приезжали агенты ФБР для помощи в расследовании нарушения санкций, введенных против российских олигархов в связи с войной в Украине.

Американские следователи должны были выяснить, как местные юристы и бухгалтеры помогали защитить связанных с Кремлем богачей от карательных мер ЕС после вторжения РФ в Украину.

Кипрские власти, как сообщалось, могли попросить особой помощи в деле Алексея Мордашова, российского металлургического, горнодобывающего и банковского магната, который пытался перевести 1 миллиард фунтов стерлингов в акции туристической компании TUI в день, когда попал под санкции.

Президент Кипра Никос Христодулидис неоднократно заявлял о "нулевой толерантности" к нарушениям санкций.