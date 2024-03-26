Страны Балтии и Чехия предлагают ЕС запретить импорт черных металлов из РФ

Страны Балтии, а также Чехия предложили ЕС запретить импорт черных металлов, медных и алюминиевых отходов и лома из России. Об этом сообщает LRT.

"Литва предлагает Еврокомиссии оценить все варианты на уровне ЕС и представить предложение по остановке импорта отходов из России в ЕС или разрешить государствам-членам принять односторонние ограничительные меры", – заявил заместитель постоянного представителя Литвы при ЕС Юрга Каспутене.

Он добавил, что такой импорт способствует финансированию войны России против Украины и должен быть прекращен.

Предложение было внесено на рассмотрение Совета по окружающей среде Европейского Союза (ЕС) в Брюсселе.

По данным Министерства окружающей среды Литвы, в период с 2022 по 2023 год ЕС импортирует из России черные металлы, медные и алюминиевые отходы и лом на сумму более 118 млн евро. Большая часть этого импорта проходит через Литву.

По данным ведомства, трансграничные поставки отходов регулируются Базельской конвенцией и Положением о транспортировке отходов, поэтому некоторые государства-члены не могут в одностороннем порядке запрещать или ограничивать такой импорт.