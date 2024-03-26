Россия начала прямые поставки нефти в Северную Корею вопреки санкциям ООН, что еще больше укрепило связи между авторитарными режимами, пишет Financial Times.

По меньшей мере 5 северокорейских танкеров отправились в этом месяце за нефтепродуктами из порта Восточный на Дальнем Востоке РФ, согласно спутниковым снимкам, предоставленным Financial Times британским аналитическим центром Royal United Services Institute.

Отмечается, что поставки, начавшиеся 7 марта, являются первыми документально подтвержденными прямыми морскими поставками из РФ с тех пор, как Совет Безопасности ООН - с одобрения Москвы - ввел строгое ограничение на поставки нефти в 2017 году в ответ на испытания Пхеньяном ядерного оружия.

"Эти поставки нефти представляют собой полномасштабную атаку на режим санкций, который сейчас находится на грани краха", - заявил Хью Гриффитс, бывший координатор группы ООН, которая следит за соблюдением санкций в отношении Северной Кореи.