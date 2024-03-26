Последнее обновление: 26.03.2024 12:19

Власти Беларуси запретили ввоз армянского коньяка

Власти Беларуси ввели запрет на ввоз и реализацию в стране продукции "Араратского коньячного завода", следует из постановления Главного санитарного врача РБ Александр Тарасенко №17 от 19 марта 2024 года.

«Запретить ввоз на территорию РБ, реализацию, хранение, транспортировку, использование пищевой продукции производства ООО «Араратский коньячный завод», - говорится в постановлении.

Причиной запрета стало якобы выявление синтетического красителя азорубина в полусладком фруктово-ягодном полусладком красном вине («чернило» – ред.) «Айрум», что «указывает на признаки фальсификации данной продукции».



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