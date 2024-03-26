Равные условия роуминга в ЕАЭС могут заработать с 1 марта 2025 года

Выравнивание условий предоставления услуги мобильного роуминга и снижение цен на него в странах - участницах Евразийского экономического союза заработает с 1 марта 2025 года, утверждает директор департамента антимонопольного регулирования Евразийской экономической комиссии Алексей Сушкевич.

"Образцом для нас является российско-белорусский роуминг, который сделал услуги связи абсолютно доступными для российских абонентов в белорусских сетях, для белорусских - в российских сетях. С 1 марта 2025 года модель российско-белорусского роуминга будет распространяться на все пять стран", - заявил Сушкевич в эфире белорусского гоств.