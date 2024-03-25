Последнее обновление: 25.03.2024 16:21

Польша запретила вывозить в Беларусь автомобили дороже 50 тыс. евро

Польша с 23 марта ввела запрет на вывоз в Беларусь автомобилей с объемом двигателя от 1,9 литра или стоимостью от 50 тыс. евро независимо от объема рынка.

Об этом пишут белорусские и польские медиа со ссылкой на физлиц и участников рынка. ГТК Беларуси пока не получал официального уведомления от польской стороны.

Ограничение затрагивает все авто, которые ввозятся в страны ЕАЭС, а не только в Беларусь.

Для вывоза таких авто польская таможня требует предоставить справку производителя товара о том, что завод не имеет претензий к вывозу такого автомобиля на территорию ЕАЭС. Поскольку поставки для физических лиц не имеют никакой связи с заводами-изготовителями, то предоставление справки не является возможным.

Кроме того, всех кто предоставит такие справки, будут брать под расписку о предупреждении уголовной ответственности. Справка будет отправлена в полицию для проверки подлинности и только тогда, когда подлинность подтвердится, то авто пропустят через границу.

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