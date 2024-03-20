Последнее обновление: 20.03.2024 15:34

В ЕАЭС сняли ограничения на продажу товаров в магазинах дьюти-фри по весу и габаритам

Коллегия Евразийской экономической комиссии сняла ограничения по весу и габаритам для продажи товаров в магазинах дьюти-фри.

Ранее существовал запрет на реализацию тяжеловесных (весом более 20 кг) и громоздких товаров (при сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см).

Как сообщает ЕЭК, также выведены из-под запрета товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами, если они подготовлены для розничной продажи и расфасованы в потребительскую тару в виде готовых изделий.

Решение принято в рамках соответствующего запроса бизнес-сообщества ЕАЭС в целях расширения ассортимента товаров в магазинах беспошлинной торговли.

Ограничения по габаритам сохранят свое действие в Армении.



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