Компания Nvidia представила новое поколение микрочипов Blackwell, предназначенных в первую очередь для разработок в сфере искусственного интеллекта.

«Нам нужны более мощные графические процессоры. Поэтому, дамы и господа, я хочу представить вам очень, очень мощный̆ GPU», — сказал генеральный̆ директор компании Дженсен Хуанг на конференции разработчиков в Калифорнии, представляя новый̆ чип.

В Nvidia отмечают , что платформа Blackwell, включающая сопутствующий̆ софт, предназначена для сверхбыстрых вычислений, которые помогут осуществить прорывы в обработке больших объемов данных, инженерном моделировании, автоматизации проектирования электроники, разработке лекарств, квантовых вычислениях и генеративном ИИ, сообщает BBC.

«На протяжении трех десятилетий мы стремились к ускоренным вычислениям с целью обеспечить такие революционные прорывы, как глубокое машинное обучение и ИИ, — сказал Хуанг. — Генеративный̆ ИИ — это определяющая технология нашего времени. Blackwell — это двигатель новой̆ промышленной̆ революции».

Apple, Microsoft и Amazon также разрабатывают чипы с поддержкой̆ ИИ, однако продукты основных конкурентов Nvidia пока не могут сравниться по мощности и эффективности даже с чипом H100, выпущенным в 2022 году.

H100 лежат в основе большинства существующих AI-приложений. Популярный̆ чат-бот ChatGPT был обучен с помощью 10 тысяч графических процессоров Nvidia, установленных в суперкомпьютере Microsoft.

Nvidia утверждает, что процессоры Blackwell в четыре раза быстрее предыдущего поколения обучают модели ИИ, а также обеспечивают более высокую (в 25 раз) энергоэффективность.

Компания заявила, что ее основные клиенты, включая Amazon, Google, Microsoft, Meta, Tesla и OpenAI, будут использовать новый̆ чип в сервисах облачных вычислений и для своих собственных разработок в сфере искусственного интеллекта.

Nvidia, основанная в Кремниевой̆ долине в 1993 году, изначально была известна как производитель микрочипов для обработки графики, прежде всего в компьютерных играх, чем продолжает успешно заниматься до сих пор.

Однако Хуанг сделал ставку на искусственный̆ интеллект, инвестировав в дополнительные функции для процессоров Nvidia, задолго до того, как эта технология стала широко популярной̆.

За последний̆ год стоимость акций компании взлетела на 240%, а ее рыночная капитализация в этом году превысила 2 трлн долларов, что сделало ее третьей̆ по стоимости компанией̆ в США после Microsoft и Apple.