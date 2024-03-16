Украина вышла из соглашения с Беларусью о деятельности железнодорожного транспорта

Украина вышла из соглашения с правительством Беларуси о деятельности в сфере железнодорожного транспорта, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук

Кроме того, украинский кабмин одобрил законопроект о денонсации соглашения между правительствами Украины и Беларуси о сотрудничестве в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Украина также вышла из соглашений об организации медицинского обеспечения военнослужащих вооруженных сил и о борьбе с оборотом фальсифицированных лекарственных средств в рамках СНГ.