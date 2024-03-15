Последнее обновление: 15.03.2024 13:44

G7 договорилась о согласовании правил по искусственному интеллекту

Страны G7 договорились согласовать правила по развитию искусственного интеллекта (ИИ) и других новых технологий, сообщает Reuters.

"Произошло полное сближение стран в согласовании правил между нашими странами для содействия однородному развитию искусственного интеллекта и других новых технологий", – заявил министр промышленности Италии, которая председательствует в G7, Адольфо Урсо по итогам его встречи с коллегами из стран G7 в городе Верона.

Он добавил, что министры будут работать над тем, чтобы способствовать совместным инвестициям в области искусственного интеллекта, в частности, чтобы обеспечить привлечение малых и средних предприятий.

Министры промышленности G7 также решили создать постоянную рабочую группу для изучения путей решения политики, направленной на увеличение внутреннего производства полупроводников.

"Недавние конфликты показали нам, что сегодня, как никогда, мы должны достичь стратегической независимости. С этой целью в рамках G7 мы будем сотрудничать с Еврокомиссией в сфере полупроводников, чтобы защитить нашу экономику и промышленность", – отметил Урсо.

Ранее Европейский парламент принял закон об искусственном интеллекте (ИИ), который должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан.



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